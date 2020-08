Riparata la ringhiera divelta dai vandali, riaperto il pontile di Vasto Marina

Riaperto il pontile di Vasto Marina. Gli operai del settore Servizi del municipio hanno ripristinato la porzione di ringhiera che era stata divelta dai vandali: le passeggiate possono riprendere.

I teppisti erano entrati in azione nella notte tra l'8 e il 9 agosto, quando avevano scardinato un pezzo di balaustra causando un'apertura di un paio di metri sul lato est della piattaforma del pontile [LEGGI].

Per evitare che qualcuno cadesse, l'amministrazione comunale aveva fatto transennare e indicare il pericolo col nastro segnaletico bianco e rosso, ma anche chiuso l'accesso alla struttura non appena, al mattino seguente, il danno era stato scoperto. Ogni anno centinaia di migliaia di euro escono dalle casse municipali per riparare i guasti causati da ignoti che si divertono a distruggere il patrimonio pubblico.

In corso le indagini per identificare i responsabili del gesto.