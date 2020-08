Per la prima volta sul campanile di Santa Maria. Don Domenico: "Educare il cuore con la bellezza"

Per la prima volta nella storia di Vasto, il campanile della chiesa di Santa Maria Maggiore sarà aperto al pubblico. Lo scopo è "l'educazione del cuore attraverso la bellezza", spiega il parroco, don Domenico Spagnoli. Prenotazioni chiuse ieri: tutto esaurito per le visite guidate dei giorni 12, 13, 14 e 16 agosto.

E già si prevedono nuove date in occasione delle feste patronali: "Le attenzioni da avere sulla sicurezza (non sovraccaricare le scale in ferro) e le forti limitazioni legate al coronavirus (piccoli gruppi e distanziati) - spiega don Domenico - non ci hanno permesso di accontentare tutte le richieste di visita al campanile di Santa Maria in questa settimana dell'Assunta, però nelle vicinanze della Festa di San Michele ci organizzeremo, anche con la collaborazione del Fai, per ulteriori visite guidate. A tal proposito predisporremo di nuovo il Campanile nei pomeriggi 21 al 28 settembre, rimandando alle prossime settimane le comunicazioni relative alle prenotazioni cercando di migliorare il più possibile il nostro servizio".

Con questo video, Zonalocale vi porta sul campanile di Santa Maria e ancora più in alto. Riprese e montaggio: Nicola Cinquina. Riprese aeree: Italvolo (Rg droni group). Pilota: Luca Cesario Di Tullio.