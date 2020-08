L’ultimo saluto a Luciano Ghianni: "Il tuo ricordo ci dà la forza di vivere"

Stamani l'ultimo saluto a Luciano Ghianni. La scomparsa ha suscitato profondo cordoglio a Vasto, dove era molto conosciuto per via del suo lavoro di in servizio alla polizia autostradale di Vasto Sud.

Dal 9 agosto, giorno del passaggio a miglior vita, numerosi i messaggi commoventi di colleghi, amici e conoscenti.

Oggi, nelle esequie celebrate nella chiesa di San Marco a Vasto, non hanno fatto mancare la loro presenza i rappresentanti delle forze dell'ordine.

Il messaggio della sezione locale dell'Associazione nazionale polizia di Stato, presieduta da Matteo Marzella: "La Sezione Anps di Vasto partecipa con grande dolore alla prematura scomparsa del caro collega".



Così lo ricorda il suo collega Massimo Stivaletta: "La vita è un alternarsi di gioie e di dolori. La perdita di un collega e amico d'infanzia, lascia in me un ricordo che mi dà la forza di continuare nella vita. Ti voglio ricordare così caro Luciano... Prega per noi da lassù".

Alla moglie Antonella e alle figlie Benedetta e Aurora le condoglianze di Zonalocale.