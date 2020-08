In via San Rocco rogo notturno di scatoloni di cartone, vigili del fuoco evitano il peggio

Un incendio è scoppiato stanotte in via San Rocco. L'allarme è scattato pochi minuti dopo l'1.30. (Continua dopo il primo video)

Ai margini della strada stavano andando in fiamme degli scatoloni di cartone depositati davanti a magazzino. Una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo ha raggiunto prontamente il luogo del rogo. I pompieri hanno spento l'incendio prima che potesse causare danni seri al vicino grattacielo. Sulle cause, al momento, non ci sono certezze: potrebbe essere stata la classica cicca di sigaretta gettata da un'auto in transito, ma c'è il sospetto che si possa essere trattato di un incendio doloso, anche se "non sono state trovate tracce di inneschi", racconta il maggiore Amedeo Consales, comandante dei carabinieri di Vasto.