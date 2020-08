Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza blocca i fuochi di Ferragosto

"Il Comitato provinciale per la sicurezza ha deciso di vietare i fuochi di Ferragosto".

Lo annuncia l'amministrazione comunale sulla pagina Facebook ufficiale Città del Vasto.

Stamani la Prefettura di Chieti ha riunito l'organismo che si occupa di ordine e sicurezza pubblica.

Alla riunione, presieduta dal prefetto, Armando Forgione, hanno partecipato anche i rappresentanti del Comune di Vasto.

L'assemblea ha analizzato gli aspetti relativi alla sicurezza del prossimo weekend, che sarà il più affollato dell'estate.

Non si farà il consueto spettacolo pirotecnico che ogni anno si svolgeva in spiaggia alla mezzanotte del 16 agosto per chiudere i festeggiamenti ferragostani.

Sulla decisione hanno inciso la normativa anti Covid e, in particolare, il divieto di assembramento.

“Abbiamo condiviso con tutti i sindaci della Provincia di Chieti, le forze dell'ordine e con le massime autorità in materia - evidenzia il sindaco di Vasto, Francesco Menna - una linea d'indirizzo ben specifica, che deve garantire sicurezza alla popolazione, ai villeggianti e ai turisti. Indirizzo che ho condiviso insieme agli uffici, all'apparato amministrativo ed ai funzionari del Comune di Vasto. Sosteniamo la linea di Vasto città per le vacanze sicure. All’esito della riunione è stato stabilito che non ci sarà a Vasto il consueto spettacolo pirotecnico del 16 agosto. Una scelta ponderata per tenere alta la guardia ed evitare ogni possibile occasione di assembramento” conclude il sindaco Menna.

Confermata, invece, in occasione della festa di San Rocco, il prossimo16 agosto, nel centro storico a Vasto la tradizionale Sagra delle Campanelle, il consolidato appuntamento che coinvolge commercianti, artigiani e hobbisti che vendono campanelle e prodotti in terracotta e vimini.

“L’iniziativa ogni anno - ricorda l’assessore al Turismo, Carlo Della Penna - registra la partecipazione di turisti e residenti alla ricerca di una campanella originale da acquistare. Un evento che abbiamo voluto confermare e che siamo certi sarà apprezzato anche quest'anno. Seguiremo la normativa in materia, ovvero eventi al chiuso fino a 200 persone, ed eventi all'aperto fino a 1.000 presenze ma contingentati, così come è stato fatto per la festa del Ritorno che assurge a modello da seguire e che sarà seguito eventualmente anche per la festa del Santo Patrono”, conclude l’Assessore Della Penna.

"Al fine di garantire il distanziamento tra gli operatori e non creare forme di assembramento, - ha aggiunto l'assessore al Commercio, Luigi Marcello - la manifestazione interesserà il tratto finale di Via Cavour (dall’intersezione di Via XXIV Maggio fino allo sbocco con Corso Garibaldi), Piazza Rossetti, Piazza Diomede, Corso De Parma e Piazza L.V. Pudente. Sarà pertanto chiuso il passaggio ai mezzi da Via Cavour fino allo sbocco con Corso Garibaldi. Gli operatori sono tenuti a rispettare e far rispettare ai fruitori le disposizioni anti Covid 19. La manifestazione durerà l’intera giornata".