Cade tra gli scogli, bagnante tratto in salvo dai vigili del fuoco

Una persona caduta tra gli scogli della costa di Vasto è stata soccorsa nelle scorse ore sul litorale di contrada Canale.

L'allarme è scattato in serata.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo e il 118.

Il giovane è stato tratto in salvo dai pompieri e affidato ai sanitari, che lo hanno portato in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per i necessari accertamenti.