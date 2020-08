Annullate le ultime 2 serate di Sax on the beach: non si riesce a garantire il distanziamento

Le ultime due serate di Sax on the beach non si faranno. Annullati gli appuntamenti conclusivi, in programma il 17 e il 24 agosto, dell'evento che unisce, dal tramonto fino a notte fonda, le note del sassofono alla musica disco.

Lo ha deciso l'amministrazione comunale di Vasto insieme alla direzione artistica della manifestazione.

Motivo: non è possibile garantire il distanziamento interpersonale. Stop, quindi, a uno dei pochi eventi dell'estate vastese al tempo dell'emergenza Covid.

Da giorni le organizzazioni ambientaliste protestano contro i concerti nell'area protetta. Quattro associazioni hanno diffidato l'amministrazione comunale. La guardia costiera ieri ha acquisito i documenti in municipio.

Stamani la presa di posizione della Stazione ornitologia abruzzese Onlus e oggi pomeriggio del Wwf, che aveva chiesto al Comune di intervenire.

Sulla decisione potrebbe aver influito indirettamente anche l'esito della riunione di stamani, in Prefettura a Chieti, del Comitato provinciale per ordine e la sicurezza pubblica, in cui i sindaci all'unanimità hanno deciso di evitare fuochi d'artificio a Ferragosto per non creare assembramenti sulle spiagge della provincia.

Il comunicato - "L’Amministrazione Comunale e la direzione artistica di Sax on the beach annunciano che la manifestazione nella splendida cornice di Punta Penna e Punta Aderci dovrà interrompersi a causa dell’impossibilità da parte di tutti di garantire le distanze anti Covid", comunica una nota diramata dal municipio.

"La bellezza delle location, impreziosita al tramonto dalla musica e dalle note del sax, sono in questi giorni scelti dai numerosi residenti e vacanzieri per trascorrere giornate di mare in serenità. Questo non è un addio, ma un arrivederci a quando si tornerà a programmare eventi in tranquillità e con la possibilità di abbracciarsi nuovamente. Invitiamo, chi non ha avuto la possibilità di partecipare ad uno degli appuntamenti di Sax on the beach, a visitare la Riserva di Punta Aderci e ad apprezzare le splendide immagini della nostra città nel video promozionale dedicato a Vasto ed alle sue bellezze".