Abbandono di rifiuti, Magnacca avvisa gli incivili: "Vi riportiamo l’immondizia a casa"

Multe da 160 euro e la promessa di una riconsegna a domicilio dei rifiuti abbandonati. Il Comune di San Salvo annuncia misure drastiche contro gli incivili.

"Sono in arrivo multe da 160,00 euro nelle case di diverse famiglie di San Salvo e dei comuni vicini per abbandono dei rifiuti in strada – dice l'assessore Tony Faga – Abbiamo controllate il contenuto delle buste e siamo stati in grado di risalire ai responsabili. Nonostante i ripetuti richiami al senso civico e al rispetto delle norme di igiene urbana dobbiamo constatare l’abbandono, fuori da ogni regola civile, delle buste dei rifiuti nelle strade d’accesso alla città e nella zona industriale. È ora di dire basta".

L’intervento della task force ambientale ha consentito di pulire le aree dove erano stati abbandonati i rifiuti e nel contempo a individuare i responsabili.

"La prossima volta – annuncia il sindaco Tiziana Magnacca – riconsegneremo direttamente a casa di questi cittadini i rifiuti abbandonati. Il competente ufficio ha attivato ulteriori fototrappole per contrastare il fenomeno diffuso dell’abbandono di rifiuti. Continuo a stupirmi di questi ripetuti atti di inciviltà. Stiamo rafforzando i controlli anche tenendo conto che queste attività hanno un costo per la comunità sia per il servizio e sia per il recupero e smaltimento dei rifiuti".