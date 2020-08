Un caso di Covid-19 nel Cas di Schiavi d’Abruzzo, tutti i migranti in quarantena

Un caso di Covid-19 a Schiavi d'Abruzzo. "La Asl ha comuncato che è stata riscontrata la positività al test Sars-Cov-2 di una persona presente all'interno del Cas Hotel Il Tempio".

Lo fa sapere alla cittadinanza l'amministrazione comunale del paese dell'Alto Vastese.

"Tutti gli ospiti della struttura sono stati posti in isolamento fiduciario e la Prefettura ha assicurato il servizio di vigilanza H24 della struttura. Con nota pervenuta oggi, 10 agosto, il personale dipendente conferma lo stato di agitazione".

In una lettera inviata al sindaco, Luciano Puliso, il direttore del Dipartimento prevenzione della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Giuseppe Torzi, comunica che le indagini epidemiologiche "sono ancora in corso e stanno evidenziando i relativi contatti stretti, per i quali sarà adottata la prescritta misura dell'isolamento fiduciario domiciliare in sorveglianza attiva.