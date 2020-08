Salire sul campanile di Santa Maria, boom di prenotazioni: tutto esaurito

Tutto esaurito. Non c'è più neanche un posto disponibile per le visite guidate in cima al campanile che svetta su Vasto.

Per la prima volta sarà aperta al pubblico la torre campanaria della grande chiesa di Santa Maria Maggiore, incastonata nel dedalo di viuzze della città antica: prime visite guidate il 12 agosto, seguite da quelle dei giorni successivi, 13, 14 e 16.

Chiuse le prenotazioni, perché "già da questa mattina le richieste di salita al campanile sono state tutte prenotate", racconta il parroco, don Domenico Spagnoli.

"Ci fa piacere vi sia tanto desiderio di scoprire questo monumento ma le norme legate alla sicurezza e le restrizioni legate al Covid non ci permettono di accogliere più persone. Abbiamo bisogno dei tempi tecnici anche per la necessaria igienizzazione per cui non riusciamo a fare più di 9 salite di gruppo al giorno per 4 giorni.

Per il futuro si organizzeranno altre settimane ma vi chiediamo comprensione e pazienza in quello che è il primo tentativo in assoluto di apertura al pubblico.

Il momento non è semplice e siamo solo all'inizio e con l'aiuto di Dio organizzeremo altre visite guidate.

Vi preghiamo gentilmente di non inviare più messaggi di richieste prenotazioni e ci scusiamo - conclude don Domenico - con i tantissimi che non abbiamo potuto accontentare. Grazie per la comprensione".