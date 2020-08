Regolamento del verde, Avanti Vasto: "Risultato della perseveranza dei consiglieri di maggioranza"

Avanti Vasto torna sulla questione dell'approvazione della bozza del regolamento del verde in commissione affari istituzionali, presieduta dalla consigliera Maria Molino, definendola "un risultato della perseveranza dei consiglieri di maggioranza e soprattutto della presidente stessa".

In merito ai lavori della commissione, il gruppo dichiara di "non comprendere le accuse dei consiglieri di minoranza che affermano che la presidente abbia avuto un atteggiamento provocatorio. Il comportamento dei consiglieri di opposizione - proseguono -, mirava a non far approvare l'importante strumento di regolamentazione del patrimonio arboreo della nostra città. I consiglieri volevano solo perdere tempo e le innumerevoli osservazioni che avrebbero voluto discutere in commissione erano solo un pretesto per non votare il regolamento per poi riservarsi di discutere in consiglio comunale le stesse osservazioni. La presidente ha seguito le norme del regolamento del consiglio comunale, svolgendo il suo ruolo nel rispetto delle stesse".

"Apprendiamo inoltre dalla stampa - affermano - che il Comitato cittadino per la tutela del verde rivendica come proprio il successo nei passi in avanti fatti dall'iter per l’approvazione del regolamento. A questo proposito vogliamo precisare, senza polemica, che se finalmente la nostra città si doterà di questo importante strumento di salvaguardia e valorizzazione del verde cittadino, lo si deve anche alla volontà del gruppo Avanti Vasto. È un risultato ottenuto grazie al lavoro in commissione della presidente Molino, e all'assessore Gabriele Barisano che circa un anno fa ha iniziato a lavorare su una bozza di regolamento che giaceva in un cassetto da molti anni".