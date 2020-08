Eventi nella Riserva naturale, militari acquisiscono gli atti in municipio

"I settori Demanio e Turismo del Comune hanno consegnato ai militari tutti i fascioli riguardanti le iniziative musicali, in particolare quelle relative a Punta Penna", dice il sindaco di Vasto, Francesco Menna.

Oggi la guardia costiera ha acquisito, senza operare alcun sequestro, una serie di informazioni in merito agli eventi all'interno della Riserva naturale di Punta Aderci.

Ambientalisti: accesso agli atti - Su un altro fronte si muovono quattro associazioni ambientaliste. Dopo la serata di Sax on the beach il 20 luglio sul promontorio di Punta Penna, Italia Nostra del Vastese, Arci, Gruppo Fratino Vasto e Arci avevano inviato al Comune una lettera di diffida. Dopo il successivo appuntamento, quello del 3 agosto, gli ecologisti avevano dichiarato di voler valutare il da farsi. "Abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti e stiamo finendo di acquisire tutta la documentazione", dice il presidente locale dell'Arci, Lino Salvatorelli. "Quindi stiamo continuando a studiare le carte dopo la diffida che è stata un tentativo, non riuscito, di mediazione. Quando avremo esaminato gli atti, decideremo cosa fare. È il futuro che ci preoccupa".

Menna: "Risponderò in una conferenza stampa" - "Farò - annuncia Menna - una conferenza stampa per rispondere a tutte le denunce che mi sono piovute addosso, non solo da coloro che si definiscono ambientalisti, ma anche in altri settori".

Stasera nuovo appuntamento - Intanto Sax on the beach-Tramonti d'autore prosegue con un nuovo appuntamento, il quinto dei sette previsti dal calendario della manifestazione che sta riscuotendo un evidente successo di pubblico. Alle 19.30 la musica torna sul promontorio di Punta Aderci.