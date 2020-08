Via la plastica dalla Riserva naturale: bagnini ripuliscono le spiagge di Punta Penna e Punta Aderci

Via la plastica dalla riserva naturale. Si è svolta ieri, sulle spiagge di Punta Penna e Punta Aderci a Vasto, la giornata Sea rescuers against plastic, progetto promosso dalla Federazione italiana salvamento acquatico.

I soccorritori acquatici brevettati Fisa della società Angeli del mare hanno pianificato l'attività della raccolta di residui plastici per la tutela ambientale della baia di Punta Aderci coinvolgendo anche alcuni bagnanti.

"Coordinati dalla responsabile della Riserva naturale di Punta Aderci, Alessia Felizzi, rappresentante della cooperativa Cogecstre, che gestisce l'area protetta, gli operatori Dario Melodia, Lorenzo Daini, Renzo Di Biase ed Ndriò Vasili hanno provveduto allo smaltimento del materiale di risulta", spiega Armando Rucci, docente Fisa per unità cinofile da ricerca dispersi in mare. "Entusiasti della campagna per la tutela dell'ambiente, Marco Schiavone e Carmen Padalino, responsabili di Angeli del mare, hanno assicurato che l'iniziativa verrà riproposta in più date e in diverse zone della costa abruzzese".