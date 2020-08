Cambio di location per gli spettacoli a San Salvo Marina di Biagio Izzo e Luchè

Cambio di location per gli spettacoli in programma a San Salvo Marina il 12 e 13 agosto. Biagio Izzo e il rapper Luchè non si esibiranno più allo stadio, ma nell'area parcheggio dietro il piazzale Cristoforo Colombo, a circa 200 metri dal campo sportivo. L'area si trova accanto a diverse abitazioni, ma gli organizzatori spiegano che sarà allestita con pareti appositamente costruite per isolare completamente l’arena dallo spazio aperto. Non ci sono variazioni per i posti a sedere (circa 900 per entrambi gli eventi) e saranno adottate tutte le misure anti Covid: misurazione della temperatura, ingresso con mascherina e posti distanziati.

L’apertura dei cancelli è alle ore 19.00 in modo da permettere al pubblico di entrare in modo contingentato. All’interno dell’arena ci sarà servizio food e beverage. Nelle due giornate, quindi, non sarà possibile parcheggiare in quello spiazzo per consentire l'allestimento e lo svolgimento delle manifestazioni.

Il comico napoletano Biagio Izzo si esibirà mercoledì 12 agosto alle 21.30. "Sarà uno show esilarante", ha annunciato lo stesso cabarettista in un video diffuso sui social. Attualmente impegnato nella trasmissione televisiva Made in Sud in onda su Rai 2, sono note le collaborazioni cinematografiche dell’artista con Carlo Vanzina (In questo mondo di ladri), Vincenzo Salemme (Cose da pazzi) e Massimo Boldi (Matrimonio alle Bahamas e La fidanzata di papà).

Giovedì 13 ci sarà il concerto del rapper napoletano Luchè, sempre alle 21.30. Amato dai più giovani, l’artista vanta prestigiose collaborazioni con Marracash, Clementino, Sfera Ebbasta, Achille Lauro e Gué Pequeno e quattro album da solista. Il suo sound è inconfondibile e coinvolgente ed è accompagnato da testi di estrema attualità.

Gli eventi sono organizzati dall’associazione culturale Senza Resa e dal Comune di Salvo. Tra le iniziative, che vedono la direzione artistica di Antonio Cane, c’è anche l’appuntamento con Danilo Rea, pianista jazz di spessore internazionale, che si esibirà, come da programma, martedì 11 agosto in piazza San Vitale a San Salvo paese.