Bagnante impigliato tra la vegetazione delle dune, vigili del fuoco e 118 lo liberano

Se l'è cavata con conseguenze lievi l'uomo che stamattina è rimasto incastrato tra piante e rovi della Rierva naturale Marina di Vasto. Vigili del fuoco, 118 e carabinieri sono intervenuti attorno alle 11.30 nella parte meridionale della riviera, dove un uomo di 37 anni originario del posto era rimasto impigliato nell'intricata vegetazione retrodunale e non riusciva a uscirne.

È accaduto all'altezza dell'accesso al mare che si trova vicino al camping Il Pioppeto, in contrada San Tommaso.

Bagnanti hanno lanciato l'allarme. I pompieri del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo si sono fatti strada tagliando la vegetazione per raggiungerlo e metterlo in salvo.

L'uomo ha riportato contusioni ed escoriazioni ed è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per le necessarie medicazioni.

In aggiornamento