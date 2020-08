"Strada per le ambulanze tra le dune? No, la Riserva va protetta"

"Oggi leggo che una turista chiede al comune sicurezza, accesso per le ambulanze e tanto altro. Ben venga ma se si tratta di un'area da tutelare va tutelata anche riducendo gli accessi in modo naturale, senza scempi, cementificazione e senza creare i presupposti acché in seguito vengano creati stabilimenti balneari e tanto altro". Credo che un passo così porti a quel degrado che vediamo al centro di Vasto Marina", afferma Alessio Marchesani, lettore di Zonalocale, riguardo alla richiesta di una turista di Campobasso, Gianna Mattucci, di creare nella zona meridionale della riviera un accesso idoneo al passaggio delle ambulanze anche nella Riserva naturale Marina di Vasto.

"Chi va in zone protette deve essere consapevole che non ci sono tutti i servizi che si trovano nelle aree più affollate.

Sarebbe come creare l'accesso all'ambulanza in un bosco dove in tanti vanno ad ammirare delle cascate. Lasciamo la natura così che è già tanto e lasciamo l'area dunale protetta e con pochi accessi. Pensiamo alla spiaggia dei Libertini, in tanti vorrebbero andarci ma in pochi effettivamente vanno per la scomodità di arrivare. Meno male! Faremo anche lì un accesso ambulanza asfaltato, metteremo dei lampioni e perché no anche un bel bar? Ma dai".