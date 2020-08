Stasera a San Salvo in scena l’Ulisse di Omero

Questa sera, sabato 8 agosto (ore 21), in piazza San Vitale a San Salvo andrà in scena la rappresentazione Ulisse dall’Odissea di Omero. Lo spettacolo è scritto, diretto e interpretato da Giacomo Moscato che per il secondo anno consecutivo torna a San Salvo con il personaggio Ulisse che racchiude in sé tutto ciò che caratterizza gli eroi romanzeschi: il coraggio, la paura, l’amore, l’odio, la gioia e il dolore.

"Piazza San Vitale si sta confermando il luogo più accogliente e funzionale per ospitare eventi culturali – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – inseriti nel cartellone delle manifestazioni estive. La cultura che è uno dei mezzi per promuovere la nostra città anche dal punto di vista turistico e di intrattenimento per quanti sono in vacanza a San Salvo".

L’Odissea è considerato come il primo romanzo moderno della storia della letteratura. "Il poema di Omero – spiega l’assessore alla Cultura, Maria Travaglini – può essere letto come la più straordinaria delle avventure e perciò capace di trasportare lo spettatore e la sua coscienza negli angoli più remoti e arcani dell’immaginazione. Il fine ultimo dello spettacolo è quello di trasformare tutto questo in emozione pura e far sentire allo spettatore (con energia e trasporto autentici) la straordinaria gamma emozionale che accompagna le avventure del poema".

"Come imbarcato tra i compagni di Ulisse, così lo spettatore vivrà in prima persona la spietatezza di Polifemo, la malia di Circe, la crudeltà di Scilla e Cariddi, la seduzione delle Sirene… fino a giungere, insieme allo sventurato eroe, alla bramata Itaca".

Ingresso libero fino a esaurimento posti.