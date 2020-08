Apprezzamento per il concerto di Cristina Scabbia e Rezophonic a San Salvo

Apprezzato evento musicale ieri sera in piazza San Vitale a San Salvo quello di Cristina Scabbia e Rezophonic: "un live set entusiasmante, svoltosi nel pieno rispetto della normativa Covid, per un pubblico accorso anche da fuori regione!", dicono gli organizzaori.

La cantante dei Lacuna Coil e Mario Riso esprimono Felicità e gratitudine per l’ospitalità ricevuta. "È stato bellissimo suonare insieme ai Rezophonic nella bella piazza San Vitale di San Salvo – afferma Scabbia – Nonostante il distanziamento obbligatorio, il calore del pubblico è arrivato dritto al cuore e la serata è stata davvero splendida. Grazie a tutti per le emozioni, non vedo l’ora di tornare a trovarvi".

"Ci sono serate che per ciascuno di noi hanno significati diversi – aggiunge Riso – Quella di ieri sera ha rappresentato la prima trasferta dopo mesi di pandemia. Ritrovare il calore delle persone, suonare su un palco e incontrare nuovi amici, ci lascia ben sperare su questa nuova ripartenza. Voglio ringraziare il pubblico e l’organizzazione per averci fatto sentire a casa".