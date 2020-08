Giro d’Italia, niente fondi ai Comuni coinvolti: bocciata in Regione la proposta di Paolucci

Bocciato dalla maggioranza di centrodestra in Regione Abruzzo l'emendamento a firma del consigliere regionale del Pd, Silvio Paolucci, che proponeva di destinare fondi ai Comuni abruzzesi interessati al passaggio del 103° Giro d'Italia.

Fondi che – come ha sottolineato lo stesso consigliere Paolucci – "avrebbero dato risorse ai Comuni per consentire lavori e per permettere il passaggio della gara ciclistica nazionale che, oltre che storica, è anche fra le più importanti a livello internazionale".

Critico il Pd di San Salvo che considera "questa bocciatura, unita al costante e continuo atteggiamento di diniego e di esclusione da parte della Regione Abruzzo a guida centrodestra verso il nostro territorio, uno schiaffo per San Salvo, scelta quale città di partenza della 9° tappa del 103° Giro d'Italia, e per gli altri Comuni interessati e che crea loro un danno economico anche in considerazione del periodo che stiamo vivendo a causa dell'emergenza".

Dal Pd San Salvo arriva un appello al sindaco, Tiziana Magnacca e ai consiglieri regionali di centrodestra eletti nel Vastese, Sabrina Bocchino, Manuele Marcovecchio, Nicola Campitelli e Mauro Febbo, affinchè "facciano sentire la loro voce in Regione Abruzzo portando fatti e risorse".

"Dei comunicati stampa senza seguiti, degli slogan elettorali, degli insignificanti 'patti' fatti solo per apparire sulla stampa – affermano -, la nostra città e il nostro territorio ne hanno le tasche piene. Una Regione a guida centrodestra che, oltre ad essere lenta, è sempre più lontana dai cittadini e dai Comuni".