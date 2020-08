"Viviamo col terrore degli incendi. E non possiamo neanche tagliare l’erba sul nostro terreno"

Sono giorni di apprensione per proprietari di case e terreni del litorale nord di Vasto, flagellato dagli incendi scoppiati di recente [LEGGI].

"Sono proprietaria di una casetta e di una particella di terra a Vignola", racconta a Zonalocale Gilda Salvatorelli. "Da quando, non so chi, ha decretato che la pista ciclabile non si può attraversare, noi proprietari dei terreni a valle della stessa siamo impossibilitati a far accedere un trattore per sfalciare le erbe. Tale divieto ha fatto sì che quelle aree sono diventate boscaglia. Ecco, durante le giornate torride, siamo col cuore in gola nel timore che si verifichi un incendio. Io personalmente ho tentato di far notare l’assurdità di tale divieto a chi di dovere, mi è stato risposto: come facevate quando c’era la ferrovia? Il responsabile ci dava la possibilità di attraversamento sorvegliato. Oggi dobbiamo chiedere al Padre Eterno che ci protegga".

È un problema "che riguarda tutti coloro che si trovano nella mia condizione su tutta la costa", una questione "ignorata dalle autorità locali".