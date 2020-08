Musica "terapeutica e solidale": gli Eclipse in concerto per l’Avi Alzheimer

Torna anche quest'anno l'appuntamento di musica e solidarietà per sostenere le attività dell'associazione Avi Alzheimer Vasto. Il 14 agosto, alle 21.30, sarà il cortile di palazzo d'Avalos ad ospitare il concerto degli Eclipse, la tribute band dei Pink Floyd, in una serata che sarà anche l'occasione per l'associazione di incontrare nuovamente, dopo i mesi del lockdown, i soci e le loro famiglie. Il biglietto, al costo di 13 euro, servirà per finanziare le attività dell'associazione che supporta i malati e le famiglie colpiti dalla malattia di Alzheimer.

A presentarci l'appuntamento sono Francesco Marchesani, cantante degli Eclipsce, Maria Teresa Del Gesso, presidente dell'associazione Avi Alzheimer, e Cladia Sacchet, dirigente medico del centro disturbi cognitivi Geriatria del San Pio.

per info e biglietti 3495401468