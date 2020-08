Morte di Andrea, oggi la Procura di Lanciano darà l’incarico per l’autopsia

La Procura di Lanciano conferirà stamattina l'incarico di eseguire l'autopsia sul corpo di Andrea Lamanda, il 45enne di Palmoli morto domenica nell'incidente stradale avvenuto sulla Statale 16 a Fossacesia.

I carabinieri della locale Stazione hanno svolto sul luogo in cui le due auto coinvolte si sono scontrate frontalmente gli accertamenti necessari a riscontruire la dinamica del violento impatto in cui Lamanda, titolare di una piccola impresa edile, ha perso la vita e un uomo di 52 anni è rimasto ferito ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale clinicizzato Santissima Annunziata di Chieti.

Una volta eseguito l'esame autoptico, disposto per chiarire le cause della morte dell'uomo, la magistratura darà il via libera alla restituzione del corpo esanime per l'ultimo saluto dei palmolesi al loro amato compaesano. Tutti lo ricordano come una persona molto attiva e generosa.