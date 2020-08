Migranti positivi al Covid, Marcovecchio: "Debolezza del governo non danneggi le nostre comunità"

"Le notizie che giungono da Gissi sugli immigrati positivi al Covid non devono scatenare facili allarmismi, ma una seria riflessione sì. Com'è possibile, dopo mesi di chiusura, di emergenza, di attenzioni particolari, ritrovarsi dentro casa, oggi a Gissi, domani a Vasto, dopodomani in altro luogo, un virus che non molla la presa, che ancora a fatica, con rinuncia e sacrifici, stiamo combattendo?". Il consigliere regionale Manuele Marcovecchio commenta così la situazione venuta alla luce ieri, con 16 dei 50 migranti trasferiti nel Cas di Gissi risultati positivi al Coronavirus [LEGGI].

"La responsabilità del Governo giallorosso è evidente, e ciò che più preoccupa è che la difesa di politiche insensate sull’immigrazione si scarica sui poveri sindaci, che non sanno come fronteggiare il fenomeno. I lamenti ormai non servono più. Occorrono azioni di denuncia, come la Lega sta facendo sui tanti territori coinvolti, per porre fine a una pratica non più accettabile. Non possiamo consentire che la debolezza del Governo Pd-5 Stelle possa danneggiare le nostre comunità".