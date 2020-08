"La Divina Commediola": Giobbe Covatta in scena a Montenero

La Divina Commediola: è il titolo dello spettacolo di Giobbe Covatta, in scena a Montenero di Bisaccia il 10 agosto. Appuntamento alle 20, a cena, al Riva del Mulino Village.

"Giobbe Covatta - si legge in una nota della Marco Santilli Communication, che organizza l'evento di Montenero - ci legge la sua personale versione della Divina Commedia totalmente dedicata ai diritti dei minori: i contenuti ed il commento sono spassosi e divertenti, ma come sempre accade negli spettacoli del comico napoletano, i temi sono seri e spesso drammatici.

Conoscere i diritti dei bambini riconosciuti dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, conoscere i modi più comuni con cui questi diritti vengono calpestati equivale a diffondere una cultura di rispetto, di pace e di egualianza per tutte le nuove generazioni".