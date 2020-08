Raffiche fortissime spezzano due alberi lungo le strade di Vasto

Le forti raffiche di vento che hanno spazzato per tutto il pomeriggio la costa abruzzese hanno causato la caduta di due alberi a Vasto.

Il tronco di una pianta ha ceduto sulla rampa d'accesso da sud a via Mario Molino, la strada a quattro corsie che collega la Statale 16 con via Ciccarone. La squadra di pronto intervento del settore Servizi del municipio ha provveduto a segare e rimuovere l'albero, che sporgeva ostruendo parte della corsia.

In precedenza, gli operai del Comune avevano eseguito un analogo intervento in via Luci.