Incendio ai margini dell’autostrada: fiamme spente, A14 riaperta alla circolazione

10.15 - L'autostrada è stata riaperta alla circolazione.



9.40 - Sulla A14 rimane la chiusura la chiusura del tratto compreso tra Termoli e Vasto sud in direzione Ancona con 1 km di coda all'uscita obbligatoria di Termoli. Ripresa la circolazione in direzione sud.

9.00 - Si stanno formando code anche in autostrada oltre che sulle strade di viabilità alternativa. Al momento vengono segnalati 3 km. di coda all'uscita obbligatoria di Vasto Sud e 1 km. di coda all'uscita di Termoli.

8.30 - È chiuso da alcune ore il tratto di autostrada tra Vasto Sud e Termoli a causa di un incendio che si è sviuluppato nella scarpata adiacante l'A14, al km 456, nel territorio di Montenero di Bisaccia, con presenza di fumo su entrambe le carreggiate.

"A chi è diretto verso Bari dopo l'uscita obbligatoria di Vasto sud, dove si è formato 1 km di coda, è possibile percorrere la Strada Statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Termoli", si legge sul sito di Autostrade. Percorso inverso per chi viaggia in direzione Ancona, con uscita a Termoli e rientro a Vasto Sud dopo aver percorso l'adriatica.

Nel tratto di statale 16 tra San Salvo e Termoli si registrano già lunghe code a causa dell'aumentata mole di traffico.

A causa dell'incendio ci sono stati disagi anche alla circolazione ferroviaria. Il regionale delle 6 Termoli-Pescara è stato cancellato e sostituito da un bus. Altri quattro treni regionali sono stati sostituiti da bus limitatamente alla tratta interessata. Problemi anche per tre Intercity che hanno accumulato un ritardo di due ore.