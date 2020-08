Chiusura del viadotto Histonium: "Necessario migliorare la viabilità di via Pescara"

I consiglieri comunali della Lega, Alessandra Cappa e Davide D'Alessandro, intervengono a proposito della voragine apertasi nei giorni scorsi sul viadotto Histonium, successivamente chiuso al traffico per ragioni di sicurezza [LEGGI].

"Posto che l'amministrazione Menna, con le buche e le voragini, non è particolarmente fortunata o attenta – si legge in una nota dei consiglieri -, la chiusura del viadotto Histonium ha provocato, inevitabilmente, un intasamento delle altre arterie cittadine, con un notevole traffico soprattutto in piazza Verdi".

"Al di là della riparazione o ripezzatura della voragine e di tutti i controlli del caso, al di là della riapertura del viadotto stesso – proseguono -, occorre considerare l'opportunità di rendere maggiormente fruibile e appetibile via Pescara. Sappiamo che è già percorribile, ma andrebbe canalizzata, con la messa a punto dei marciapiedi e il regolare, e non più selvaggio, parcheggio delle auto".

"Un'amministrazione attenta, un'amministrazione intenta a progettare e non a gestire le…rotture quotidiane – dichiarano -, si sarebbe già posta il problema e lo avrebbe messo in agenda. Purtroppo, l’agenda volge al termine ma giriamo l'idea a chi verrà dopo Menna. A Vasto sono state intitolate nuove strade, ora bisogna rifarle per garantire una corretta circolazione. Anche questo è turismo".