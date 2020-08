La ripartenza della Podistica San Salvo

Dopo l'ultima fatica organizzativa per "la gara in Rosa", purtroppo annullata qualche giorno prima a causa del Covid-19, la Podistica San Salvo si è riunita ieri pomeriggio, per un allenamento collettivo, sempre osservando misure precauzionali per il Covid-19, con partenza e arrivo presso il distributore Eni di Sandro Tranchetti.

Nonostante la grande calura, la Podistica San Salvo, con la divisa ufficiale, ha attraversato la pista ciclabile con partenza a scaglioni e distanziati come da Regolamento Fidal. La serata si è conclusa con una ottima cena, sempre presso Sandro Tranchetti con un brindisi di augurio per una buona ripresa di attività.

Il presidente Michele Colamarino e tutto il direttivo, hanno già programmato altre uscite di allenamento collettivo sia lungo il litorale sansalvese che in montagna.

Nubia Stella

Podistica San Salvo