Incendio a Carpineto Sinello: il rogo domato dai vigili del fuoco

23.20 - L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco.



23.05 - I vigili del fuoco, impiegati sui due fronti dell'incendio, hanno spento le fiamme e ora sono in corso le operazioni di bonifica della zona. Dopo una prima fase di apprensione per l'estensione del rogo la situazione è sotto controllo.



22.55 - Un incendio è divampato in serata a Carpineto Sinello, a margine della strada provinciale che collega il paese ad Atessa, non lontano dal cimitero comunale. Erano le 21 circa quando i primi focolai sono stati notati dai cittadini.



Il forte vento caldo che soffia dal pomeriggio ha alimentato alimentando le fiamme che hanno attaccato un'area già in passato colpita da incendi. Sul posto stanno intervenendo le squadre antincendio.