Campionato Supermoto Centrosud: Di Cicco, De Filippis e Del Bonifro primi in classifica

Si chiude nel migliore dei modi il weekend di Latina per i tre piloti del Vastese impegnati nel Campionato Supermoto Centrosud Italia. Nella terza prova stagione Daniele Di Cicco, Antonio De Filippis e Lorenzo Del Bonifro salgono sul podio e sono in testa alle rispettive classifiche stagionali. Per il DDC Racing Team è senza dubbio un buon momento che rilancia le quotazioni dei piloti per la conquista della vittoria finale nella competizione interregionale.

Nella categoria S4 Lorenzo Del Bonifro è stato veloce sin dalle qualifiche, chiudendo avanti a tutti e confermando la sua leadership vincendo gara 1. In gara 2 Del Bonifro, sempre accompagnato dal papà Nico Racing, ha avuto difficoltà in partenza e si è trovato poi a dover inseguire rimediando una scivolata che lo ha fatto chiudere al 9° posto. La classifica combinata dei tempi ha attestato Del Bonifro al 2° posto di giornata confermando la prima posizone in classifica generale.

Antonio De Filippis, nella S3, ha chiuso le qualifiche al 3° posto, stessa posizione poi conquistata in gara 1. In gara 2 il pilota cupellese ha fatto una gara di rimonta finendo per poi chiudere al 3° posto dopo una lotta serrata con il pilota che lo precedeva. De Filippis chiude così al 3° posto di giornata restando in testa al campionato

Buone le qualifiche per Daniele Di Cicco, nella S1 open. Buone le partenze per il pilota di Monteodorisio che in gara 1 ha conquistato il primo posto. In gara 2, dopo aver duellato nuovamente con Bozza, Di Cicco ha evitato rischi chiudendo in seconda piazza che gli vale il primo posto di giornata - a pari merito con l'altro pilota con qui ha lottato nelle due gare - e la conferma in testa alla classifica.

Bilancio, quindi, più che positivo per il DDC Racing Team in questa trasferta laziale che segna il giro di boa. Il prossimo appuntamento sarà quello del 6 settembre a Battipaglia dove confermate i buoni risultati ottenuti fin qui e rafforzare le tre leadership in classifica. Sarà quindi un agosto di allenamenti per i piloti di casa con la guida del preparatore Andrea Ialacci e di Daniele Di Cicco nella doppia veste di pilota e tecnico. Di Cicco tornerà in pista anche il 23 agosto, di nuovo a Latina, per il Campionato Italiano e poi, il 29 agosto, sarà di scena nella tappa del Campionato del Mondo Supermoto a Castelletto di Branduzzo.