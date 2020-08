Apre il 6 agosto la 46ª edizione del Mercatino del libro di testo usato

Riparte giovedì 6 agosto il Mercatino del libro di testo usato, giunto alla 46ª edizione. "Non si poteva, in un momento di crisi economica quale quello che si sta vivendo a seguito dell’emergenza Covid-19, nonostante le norme cui dovremo attenerci con un conseguente aggravio di spesa per l’organizzazione, non proseguire la battaglia contro il caro-libri con il Mercatino del Libro di Testo Usato". Lo annuncia Marco di Michele Marisi, promotore dell'iniziativa che, anche quest'anno, viene organizzata da Fratelli d'Italia e Gioventù nazionale nella sede di corso Garibaldi 41 a Vasto.

"È ora di proseguire" è lo slogan dell’edizione 2020 che aprirà i battenti il 6 agosto, con l’adozione di tutte le precauzioni: è infatti stata disposta la segnaletica di distanziamento e degli obblighi quali utilizzo della mascherina e disinfezione delle mani, con gel che saranno messi a disposizione degli utenti. I locali, tra l’altro, saranno sanificati ogni sera, per garantire i più alti standard di sicurezza. Ai volontari che operano all’interno della struttura, verrà quotidianamente misurata la temperatura corporea.

"Abbiamo ritenuto dover compiere ogni sforzo utile a garantire alle famiglie di Vasto e del territorio, l’apertura anche quest’anno del Mercatino del Libro di Testo Usato che da una parte consente a famiglie e studenti di risparmiare il 50% sull’acquisto dei testi scolastici delle scuole superiori e delle scuole medie inferiori, e dall’altra di far ricavare loro denaro e dunque liquidità dalla vendita di quelli che non utilizzano più, mantenendo la gratuità del servizio dal momento in cui non tratteniamo alcuna percentuale sulla vendita dei libri".

È l'unica struttura della regione Abruzzo che effettua un servizio di totale volontariato, consente di acquistare libri delle scuole superiori e delle scuole medie inferiori, al 50% del prezzo di copertina, oltre che di mettere in vendita i propri testi che non si utilizzano più, recuperandone l’intero ricavato, dunque senza alcuna percentuale trattenuta dalla struttura che si mette a disposizione a titolo completamente gratuito.

Il Mercatino, che non ha fini di lucro, è aperto dal lunedì al venerdì, presso la sede di Fratelli d’Italia, in Corso Garibaldi n° 41 osservando i seguenti orari: mattina 9:30 - 13:00; pomeriggio 16:00 - 20:00 ed il sabato dalle 10:00 alle 12:00, dal 6 agosto fino al 28 settembre, precisando che dal 21 settembre al 28 settembre, avverrà solamente la restituzione dei soldi e degli eventuali libri non venduti.