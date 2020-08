Muore nella casa in cui era in vacanza: 59enne colta da malore

Il corpo senza vita di una cinquantanovenne è stato trovato stamani nella casa in cui la donna stava trascorrendo le vacanze a Schiavi d'Abruzzo.

"Morte naturale". Così il capitano della Compagnia dei carabinieri di Atessa, Alfonso Venturi, classifica il decesso di S.A., nata a Roma, e attualmente residente in contrada Casali. "Nessun segno di effrazione, in casa sono presenti i valori di proprietà della donna".

L'allarme è scattato ieri a tarda sera, quando "giungeva una chiamata da parte di una donna, la quale riferiva che da alcuni giorni non aveva notizie della sorella, che era venuta in villeggiatura a Schiavi di Abruzzo, in contrada Casali, pioché il telefono squillava, ma lei non rispondeva. I militari della Stazione di Schiavi di Abruzzo si portavano sul porto richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Una volta entrati in casa, rinvenivano nel letto la signora".

Chiamato a intervenire per l'ispezione cadaverica, il medico legale ha accertato che la morte è stata provocata da cause naturali: un malore che ha colto la donna senza darle neanche la possibilità di chiedere aiuto. Il sostituto procuratore di Vasto, Michele Pecoraro, ha disposto la restituzione della salma ai familiari. Profonda tristezza sta suscitando in paese la notizia dell'improvvisa scomparsa della donna.