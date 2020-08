Arresto cardiaco in spiaggia, 82enne di Montenero muore a Vasto Marina

Un uomo di 82 anni, P.A., di Montenero di Bisaccia è morto a causa di un grave malore nella tarda mattinata di oggi sulla spiaggia di Vasto Marina.

L'allarme è scattato poco dopo mezzogiorno, all'altezza del lido numero 4, in contrada San Tommaso, nella parte meridionale dell'arenile. La centrale operativa di Chieti del 118 classifica l'intervento come soccorso per arresto cardiaco.

Medici e infermieri dell'emergenza-urgenza sono arrivati sul posto insieme ai poliziotti del Commissariato e ai militari della Guardia costiera.

Prima dell'arrivo del 118, lo avevano soccorso due bagnini che operano in quel tratto di costa e anche due medici che si trovavano in spiaggia per trascorrere una mattinata di relax, ma non hanno esitato a intervenire nel momento in cui c'è stata la necessità di soccorrere immediatamente l'anziano. Ma non c'è stato nulla da fare.

Il corpo senza vita è stato portato all'obitorio dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Il pensionato era a Vasto con la famiglia.