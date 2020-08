Andrea se n’è andato, sgomento a Palmoli. "Era una persona generosa"

"Era una persona generosa". Così il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, ricorda Andrea Lamanda, morto oggi pomeriggio a 45 anni nel tragico incidente avvenuto sulla Statale 16 a Fossacesia.

Uno schianto frontale in cui Andrea è morto sul colpo. E la notizia genera sgomento tra i suoi compaesani: "Qui a Palmoli - racconta Masciulli - lo conoscevano praticamente tutti. Quando muore una persona ancora giovane, è una notizia inaspettata che sorprende tutta la comunità".

Andrea non era conosciuto solo a Palmoli, ma anche in diversi altri paesi del Vastese per il lavoro che faceva: "Era titolare di un'impresa artigiana che si occupava di lavori di ristrutturazione e manutenzione. Era un uomo tranquillo, ma molto attivo in paese. Ed era anche una persona generosa", sottolinea il primo cittadino, che nel tardo pomeriggio è andato personalmente sul luogo in cui è avvenuto l'incidente.

Intanto, sul profilo Facebook di Andrea Lamanda sono già numerosi i messaggi di cordoglio di chi lo ha conosciuto e ancora non crede di non poterlo vedere più. Palmoli perde uno dei figli più cari.