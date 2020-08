Ha fatto tappa alla Basilica Madonna dei Miracoli il Cammino della Pace

Dalla Valle di Susa (Valsusa in piemontese) al Gargano. Ieri pomeriggio, hanno fatto tappa alla Basilica Madonna dei Miracoli, accolti dai frati Benedettini i “pellegrini” ovvero i camminatori di un messaggio di “riunione” tra le persone: Luigi Fezzi e sua moglie Chiara Genova di Lecco, Elisa Tellini con il cane Neve e Cristina Tadiello di Verona, Maria Carruba e Maria Butticè di Palermo.

Il vicesindaco Luigi di Cocco, a nome di tutt’amministrazione ha portato il saluto a queste straordinarie persone che per tutta Italia portano un messaggio di riunione, pace e “fede” tra i popoli. “Sono molto contento della vostra iniziativa che ha portato nella nostra comunità, un messaggio forte di vicinanza tra le persone, dopo questo triste momento con la pandemia che non è ancora finito, speriamo meglio gestibile, il vostro obiettivo è lodevole, perché ci ricorda che l’unione e la vicinanza tra le persone, sono un arricchimento per tutti”, dice il vice sindaco Luigi Di Cocco.

Chiara Genova afferma: “Questo progetto nasce dalla quarantena, dal bisogno di muoversi e camminare; nasce dalla sofferenza di tutto il paese per i morti, per i malati, per la perdita di lavoro e ricchezza, per il dolore dei bambini chiusi in casa, degli adolescenti che non hanno potuto dare baci, dei nonni che non hanno potuto abbracciare, nasce per ricordare che non abbiamo bisogno di nulla per essere felici, se non di poterci muovere, nasce per riattivare l’energia di coloro che incontreremo, dei luoghi in cui ci fermeremo, con la consapevolezza che ogni passo è una grazia e dono che la Vita ci fa e che facciamo alla Vita”.

Il gruppo percorre le antiche vie dei pellegrini, partendo dalla Sacra di San Michele, lungo la via Francigena fino a Castel Sant'Angelo a Roma, poi da Tivoli a Celano dove sulle vie di San Francesco fino al Gargano per terminare il viaggio a Monte Sant’Angelo. Protetti dall’energia dell’Arcangelo Michele nel tragitto alla ricerca dei segni della sua presenza.

Enzo Dossi