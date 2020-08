Claudia Scampoli e Margherita Bianchin al 5° posto nel torneo World Tour di Lubiana

Quinto posto per Claudia Scampoli e Margherita Bianchin nel torneo World Tour 1star di beach volley in corso di svolgimento a Lubiana. Nella capitale slovena si è tornati a giocare dopo i lunghi mesi del lockdown e i tanti tornei annullati [LEGGI]. La 20enne giocatrice vastese, alla prima stagione tra le senior, ha atteso a lungo il ritorno in campo per poter finalmente testare in una competizione ufficiale quanto provato negli allenamenti. Nelle ultime settimane, sotto la guida di coach Fabrizio Magi, ha lavorato per cercare la giusta intesa con la nuova compagna, Margherita Bianchin, chiamata a sostituire l'indisponibile Arianna Barboni.

A Lubiana le due azzurre sono partite bene vincendo 2-1 contro la coppia slovena Potokar-Kotnik. Poi, nella pool, la sconfitta contro le danesi Olsen-Bisgaard. Questa mattina hanno superato gli ottavi battendo 2-1 le ceche Williams-Olivova. Nel match di oggi pomeriggio, contro le danesi Windeleff-Trans, sono partite bene vincendo il primo set, poi le avversarie hanno pareggiato i conti e, nel tie-break, le due azzurre non sono riuscite ad avere la meglio chiudendo così il loro torneo al quinto posto.

Quello conquistato in Slovenia è un buon piazzamento per Claudia Scampoli che rappresenta la base di partenza su cui costruire i prossimi appuntamenti da disputare con un calendario in continua evoluzione.