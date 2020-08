Candidatura a sindaca, Carinci: "È prematuro. Giusto che io e il M5S ci prendiamo un po’ di tempo"

"È prematuro". Dina Carinci non vuole accelerare i tempi.

Alle elezioni della primavera 2021 mancano verosimilmente 9 mesi e la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale di Vasto frena dopo le decine di telefonate e messaggi di attivisti, simpatizzanti e amici che hanno ascoltato le dichiarazioni di Pietro Smargiassi: il Movimento vuole Dina Carinci candidata a sindaco nella primavera del 2021.

Infatti, nell'ultima puntata stagionale di Timeout, il consigliere regionale ha detto: "Una cosa è certa: non butteremo alle ortiche tutta l'esperienza maturata da Dina Carinci. Il primo candidato sarà sicuramente la nostra Dina Carinci. Ha un canale preferenziale perché, per come la vedo io e come la vede il Movimento 5 Stelle Vasto, è stata una persona di assoluto spessore che ha lavorato benissimo all'interno delle istituzioni, ha fatto un'opposizione seria e continua nel corso di questi cinque anni. Laddove la consigliera Carinci dovesse ritenere di non accettare questa investitura, faremmo ricorso di nuovo alle primarie interne [VIDEO]".

Contattata da Zonalocale, la consigliera comunale pentastellata risponde che è troppo presto per una decisione definitiva: "Ho apprezzato tanto le parole di Pietro, mi fa piacere che il gruppo mi spinga, ma comunque è prematuro. Mi prendo del tempo ed è giusto che anche il gruppo si prenda del tempo".