Migranti a Gissi, sui social la fake news: "50 positivi". Chieffo: "No agli allarmismi"

La fake news si diffonde sui social network, dove c'è chi scrive: "In arrivo 50 positivi".

"Non vanno creati allarmismi": così il sindaco di Gissi, Agostino Chieffo, getta acqua sul fuoco delle polemiche create dall'annuncio dell'arrivo di 50 migranti nella struttura Cas in cui ce n'erano altrettanti, trasferiti nei giorni scorsi per far posto ai nuovi arrivati. "Non ho ricevuto comunicazioni ufficiali", precisa il primo cittadino. Raccolgo la preoccupazione della popolazione, ma - aggiunge Chieffo - abbiamo fiducia che saranno attuate tutte le misure per garantire la tutela della popolazione in termini sanitari".

Sull'arrivo dei migranti, stamani la dura presa di posizione del coordinatore regionale della Lega, Luigi D'Eramo, che annuncia proteste in ogni comune abruzzese destinato all'accoglienza [LEGGI].