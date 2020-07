Nel weekend al via i saldi con le iniziative del Consorzio Vasto in Centro

È tempo di saldi estivi e il Consorzio Vasto in Centro torna a proporre le sue iniziative rivolte a vastesi e turisti che in questo periodo sono presenti in città.

"Sabato 1° agosto - La Notte dei salci - ci sarà l'apertura serale prolungata dei negozi del centro storico - spiega il presidente Marco Corvino - con la musica di sottofondo della Corale pop Warm Up in piazza Rossetti. Domenica pomeriggio, invece, apertura pomeridiana delle attività con l'iniziativa Fai un saldo in centro.

I negozi accoglieranno i clienti in tutta sicurezza con ribassi e sconti sulle ultime collezioni per un weekend all'insegna delle offerte imperdibili".