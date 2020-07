Sagra del coniglio contadino rinviata causa emergenza Covid: "Vi aspettiamo nel 2021"

Rinviata a luglio 2021 la Sagra del coniglio ripieno contadino, che si svolge ogni estate in contrada Pallano a Villalfonsina.

"Nel luglio 1997 - racconta Giuliano Travaglini dell'associazione San Pio - abbiamo messo in atto un progetto studiato e portato a termine col cuore e con tanti sacrifici da parte di tante famiglie, per far conoscere a tanti questa sagra, particolare ed unica nel suo genere.

Il nostro intento è stato sin dall'inizio di promuovere tutto ciò nella nostra amata contrada Pallano in Villalfonsina, dove proprionel 1997 è stata anche realizzata una chiesa in legno in onore di San Pio dove, negli anni precedenti e per la bellezza di 24 anni, si è svolta la sagra. Un prodotto che in tanti ci invidiano, soprattutto i tanti turisti europei, che ogni anno ci fanno i complimenti per il buon gusto della preparazione e nella organizzazione dell'evento.

Ringrazio profondamente - dice Travaglini - le tante persone, amici e conoscenti, che anche quest'anno mi hanno chiamato per avere notizie della sagra, che purtroppo sarà rimandata a luglio 2021 causa Covid-19.

Vogliamo essere ancora più forti, ancora più competitivi, nel portare il nostro coniglio ripieno contadino in tanti Paesi europei e, perché no, nel mondo. Siamo convinti, con forza e dedizione, vi aspettiamo l'anno prossimo, sempre in contrada Pallano a Villalfonsina, nel piazzale San Pio, per deliziarvi e gustare qualcosa di eccezionale e unico. Tutto questo grazie alla collaborazione di tanti amici che si impegnano profondendo sempre grandi energie. Grazie a tutti e buona estate dall'associazione San Pio".