Road to Siren, il 22 agosto nel cortile D’Avalos il live di Lucio Corsi

È Lucio Corsi il primo artista annunciato per Road to Siren, l'evento che, il 22 e 23 agosto, riporterà le atmosfere del Siren Festival a Vasto lanciando l'edizione del 2021. Il concerto dell'artista toscano si svolgerà nel cortile di palazzo d'Avalos, dove l'accesso sarà limitato e la prenotazione obbligatoria [CLICCA QUI].

Nei prossimi giorni saranno annunciati i nomi di altri artisti che saliranno sul palco per questo "ritorno" del Siren dopo lo stop del 2019.

Lucio Corsi è un cantautore toscano proveniente da Val di Campo di Vetulonia. Nel 2012 sconfigge la Matematica e dopo varie esperienze con gruppi della zona ed altrettante esplorazioni di tombe etrusche si trasferisce a Milano. Nella città tentacolare fonda un duo musicale con il quale inizia a suonare sia nei locali che in strada. Con una buona dose di cocomeri, dinosauri, farfalle e sigarette per la testa decide di intraprendere la carriera solista proponendo brani propri in italiano.

Lucio Corsi su youtube >>> CLICCA QUI