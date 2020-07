Rinnova la casa nel segno del made in Italy con Laccetti

Ripartire dall’amore per la casa, la sua cura, il suo essere un luogo accogliente. È con questo spirito che da Laccetti sono state affrontate le attività post-ripartenza, con tanta voglia di fare e continuare e portare avanti un percorso che si tramanda da decenni. “Per noi al primo posto ci sono sempre i prodotti italiani, garanzia di qualità, stile e affidabilità nel tempo. Oggi, ancora di più, anche con un po’ di sano spirito patriottico, puntiamo sul made in Italy. Lo facciamo consapevoli che c’è davvero della qualità da esprimere”.

Nei prodotti offerti da Laccetti c’è grande attenzione ai marchi leader nel settore casa. “Pensiamo alla ceramica, che in Italia ha una grande tradizione che affonda le radici nella storia”. La scelta di puntare sul made in Italy non è fine a se stessa. “Nel nostro Paese abbiamo norme, come quelle anti-inquinamento, che le aziende devono rispettare. Per questo, acquistare un prodotto italiano, rappresenta la congiunzione di tanti valori”.

Con la disponibilità di incentivi per ristrutturare c’è un rinnovato interesse verso la propria casa. “Per noi italiani, a differenza di altre culture, la casa è sempre un punto di arrivo, un obiettivo primario nella vita delle persone. E, nei mesi in cui siamo stati costretti a rimanervi più a lungo, forse ne abbiamo riscoperto il valore decidendo di renderla ancor più accogliente”.

Per questo, da Laccetti, i prossimi mesi saranno caratterizzati da tante offerte. “Lanceremo diverse promozioni, tutte da scoprire nel punto vendita di via Ciccarone a Vasto. Vogliamo essere vicini ai nostri clienti, continuando a proporre prodotti di qualità al giusto prezzo”.

Che si tratti di ristrutturare un bagno o una cucina, o di scegliere pavimenti e rivestimenti per tutta la casa, Laccetti è la scelta giusta. Oltre al servizio vendita sono a disposizione consulenti per progettare insieme il lavoro da svolgere in casa per essere consigliati e seguiti nel modo giusto così da ottenere grandi risultati.

Laccetti

Via Ciccarone, 252 - Vasto

tel 0873.328019

Segui su facebook >>> CLICCA QUI

informazione pubblicitaria