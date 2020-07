Luigi Alfieri batte Rossetti: è lui il vincitore del Trofeo delle Cinture

Luigi Alfieri batte Pietro Rossetti e conquista la vittoria nel Trofeo delle Cinture Wbc-Fpi categoria pesi welter. Al Parco degli Acquedotti, campo sportivo Gerini di Roma, il 24enne pugile vastese è salito sul ring per il suo quinto match da professionista contro il pugile senz’altro più preparato tra quelli incontrati nel suo cammino tra i pro. Il match tra i due pugili è stato avvincente, con molta intensità e buoni colpi portati da una parte e dall’altra in cui Alfieri ha fatto valere le sue lunghe leve mentre Rossetti ha puntato sui colpi più corti.

Nel finale la fatica si è fatta sentire per i due pugili che non si sono risparmiati nel corso delle riprese. Al termine delle 8 riprese il verdetto dei giudici assegna la vittoria a Luigi Alfieri che indossa la cintura e può festeggiare per questo primo traguardo raggiunto nei pro.

"Sono contentissimo - ha dichiarato Alfieri dopo la vittoria -. Affrontare questo match dopo i mesi di stop per il lockdown non è stato semplice. Ma, da quando mi è stato possibile, mi sono allenato al massimo guidato dai miei tecnici Domenico Urbano e Alfredo Campitelli e dal mio preparatore fisico Andrea Ialacci".

Alferi ha affrontato l'incontro riuscendo a cambiare anche tattica. "Io sono più tecnico ma se c'è da picchiare non mi tiro indietro. Sapevo che il mio avversario era tosto e ho dato tutto me stesso". La dedica è per i tanti amici che hanno potuto seguire il match solo attraverso la diretta streaming. "La dedico a loro che mi seguono da sempre. Speriamo che questo sia l'inizio di un percorso importante".

Ora, con questo successo in tasca (quinta vittoria su cinque match) Alfieri potrà tentare la sfida al titolo italiano.