L’energia del ritmo brasiliano in ’Verão’ di Tiago da Silva e André Cruz

Si chiama Verão - Estate - il nuovo brano lanciato da Tiago da Silva e Mr. André Cruz insieme a Giada Agasucci el chitarrista Cesareo (ex Elio e le Storie Tese).

Tiago da Silva, brasiliano ma ormai vastese d'adozione, ha da sempre avuto la passione per la musica. È cresciuto come musicista, seguito dal padre Luiz e dal maestro Higor, fino a diventare percussionista professionista, profondo conoscitore della cultura brasiliana, dedicandosi alla composizione dei ritmi travolgenti per il Carnevale di San Paolo. Con la scuola Tatuapè (quartiere di San Paolo), ha partecipato ad innumerevoli sfilate nel Sambodromo, l’ultima nel febbraio 2018, come “mestre” di percussioni, dove si consacra per la seconda volta consecutiva, primo assoluta nella classifica generale del Carnevale più famoso del mondo. Ancora molto giovane si è traserito prima in Argentina e poi Italia. Con il Brasile nel cuore e la famiglia lontana a fargli da sostegno, decide di unire le sue più grandi passioni, la cultura brasiliana e il fitness, per far conoscere ai suoi amici italiani il ritmo travolgente e allegro della sua musica, ideando il Sambafit. Insieme ad André Cruz ha dato vita al Ritmo do Brasil, format che porta agli appassionati della danza e del fitness il meglio della cultura brasilian.

Verão è prodotta da Zoom Production e distribuita da Universal Music.