L’altra Vasto, passeggiata di Madrecultura che "riannoda i fili della memoria collettiva"

Grande successo per "L'altra Vasto", passeggiata dell'associazione Madrecultura, giunta alla terza edizione.

"Purtroppo le restrizioni anti covid-19 non ci hanno permesso di poter accogliere molti partecipanti e molte sono state le limitazioni riguardanti i luoghi toccati – dichiara il presidente Gianluca Casciato -. Siamo felici che, seppur tra mille difficoltà organizzative, siamo riusciti a dare continuità alla passeggiata che sta diventando un evento abituale dell'estate vastese".

"Lo scopo di queste camminate, tra gli altri – spiega -, è quello di riannodare i fili della memoria collettiva per tramandare alle generazioni future il senso di appartenenza ad una comunità. È importante sapere chi ha abitato i luoghi che stiamo vivendo adesso, per capire come si è formata nei secoli l'attuale identità locale. Cultura, ambiente, turismo, economia sono fattori che, se sapientemente amalgamati, possono dare tanto alla nostra comunità".

Il presidente Casciato ringrazia i volontari, la guida Antonio D'Angiò e tutti i partecipanti.

Prossimo appuntamento mercoledì 19 agosto, con prenotazioni aperte qualche giorno prima.