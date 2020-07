Il rischio paralisi è un brutto ricordo: in arrivo un giudice e altri 3 amministrativi

Un magistrato e altri tre assistenti giudiziari. Sembra lontano il 2019, quando il presidente del Tribunale di Vasto, Bruno Giangiacomo, lanciava l'allarme: l'attività del palazzo di giustizia era a rischio paralisi per mancanza di personale amministrativo.

A settembre arriverà il giudice che sostituirà Italo Radoccia, che ha lasciato gli uffici di via Bachelet per assumere l'incarico di giudice al Tribunale dei Minori dell'Aquila. Così si tornerà al pieno organico, con 7 magistrati giudicanti e 3 pm. Intanto, salgono a 10 i nuovi impiegati assegnati al Tribunale di Vasto nel giro di un anno. Ottocento gli assistenti giudiziari assunti in tutta Italia.

"Poco più di un anno fa, precisamente il 14 maggio 2019 - ricorda Vittorio Melone, presidente dell'Ordine degli avvocati di Vasto - grazie alla collaborazione della sezione Aiga (Associazione italiana giovani avvocati, n.d.r.) di Vasto, sono stato ricevuto dal sottosegretario Vittorio Ferraresi per discutere della carenza di personale presso il nostro Tribunale. Mi accompagnò all'incontro il consigliere Rosario Di Giacomo e vi parteciparono l'onorevole Carmela Grippa e funzionari del Ministero, nonché il direttore generale del personale e della formazione, Alessandro Leopizzi. Il risultato di quell'incontro fu l'arrivo di altri due assistenti a febbraio 2020. Oltre all'attenzione accesa sulle analoghe problematiche degli altri Tribunali minori abruzzesi. È notizia di oggi che altri tre assistenti giudiziari hanno scelto la sede di Vasto e presto li avremo tra noi. In tutto ben dieci assitenti giudiziari. Un risultato che non osavamo sperare di ottenere in così poco tempo, ma che l'Ordine degli avvocati di Vasto ha perseguito e ottenuto con competenza, costanza e pazienza".

"L'attenzione - precisa Melone - resta sempre alta in ragione della carenza di personale presso la Procura della Repubblica di Vasto e per la prevista chiusura che dobbiamo riuscire ad evitare con la stessa competenza e determinazione che hanno caratterizzato l'impegno decennale dell'Ordine degli avvocati di Vasto e che intanto ci vede ancora operativi e dotati sia di personale che di magistrati".