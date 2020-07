FdI convoca l’assemblea per eleggere il nuovo segretario cittadino

"Si terrà venerdì 31 luglio, alle ore 18, presso la sala convegni della Società Operaia di Mutuo Soccorso, che per la sua grandezza consente di rispettare le norme di distanziamento, l’assemblea degli iscritti al circolo di Vasto di Fratelli d’Italia, per l’elezione del nuovo segretario, dopo che Marco di Michele Marisi, segretario del partito di Giorgia Meloni dal 2013, ha rimesso il mandato ponendo sul tavolo il suo nome per le elezioni comunali 2021". Lo comunica una nota di FdI.



“L’assemblea degli iscritti", cui parteciperà anche il coordinatore regionale, Etelwardo Sigismondi, "è un passaggio fondamentale per fare un bilancio, per eleggere il nuovo segretario e per gettare le basi per l’appuntamento elettorale della primavera prossima”, dice Antonio Tavani, segretario provinciale di Fratelli d’Italia. “Abbiamo ritenuto dover fare questo passaggio per condividere con la base del nostro partito il cammino da intraprendere, ascoltando la voce di ognuno e tracciando la rotta. Le sfide che ci attendono per Vasto sono importanti, ed è indispensabile organizzarsi sin d’ora senza attendere ulteriore tempo”.