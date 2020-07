Daniela Sabatino approda alla Fiorentina Femminile

Daniela Sabatino è una nuova giocatrice della Fiorentina Femmile. L'attaccante di Castelguidone ha firmato l'accordo che la lega alla società viola per il prossimo campionato di serie A che inizierà il 22 agosto. Dopo la lunga esperienza al Brescia, l'anno al Milan e la scorsa stagione al Sassuolo, Daniela Sabatino torna a giocare in una big del calcio italiano.

Con la Fiorentina tornerà a calcare anche i campi europei visto che la società del presidente Rocco Commisso, con il secondo posto della scorsa stagione alle spalle della Juventus, ha conquistato la qualificazione alla Uefa Women's Champions League per il quarto anno consecutivo. La calciatrice abruzzese si unirà alle nuove compagne che, dopo l'amichevole di domani contro il San Marino, partiranno per il ritiro di Montecatini.



Il comunicato della società.

ACF Fiorentina Femminile comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante della Nazionale Italiana Daniela Sabatino per la stagione 2020/21. Nata ad Agnone (IS) il 26 Giugno 1985, Daniela è cresciuta nel Campobasso e nella sua lunga carriera ha vestito molte maglie tra cui quella del Brescia con cui ha realizzato - solo in Campionato - 162 reti in 198 presenze, giocando anche in UEFA Women’s Champions League. Nel 2018 ha giocato nel Milan dove ha realizzato 17 goal in 22 presenze e la scorsa stagione nel Sassuolo con 12 reti in 16 partite. Nel suo palmares figurano 2 Campionati Italiani, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, 1 Campionato A2, 1 Campionato di Serie B e il titolo di Capocannoniere della Serie A 2020/11 e di Serie B 2003/4. Daniela è un punto fisso della Nazionale Italiana dal 2005, andando a segno 29 volte in 64 match, e ha preso parte ai Mondiali in Francia 2019.