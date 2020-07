Bonifica delle strade dopo gli incidenti, accordo Comune-Pissta

"Rendere le strade più sicure, supportando enti locali e forze dell’ordine: l’obiettivo dell’accordo per la sicurezza delle strade che il Comune di Vasto ha stipulato con Pissta, Pronto Intervento Sicurezza Stradale Tutela Ambientale, società di servizi specializzata nel ripristino della sicurezza post sinistro stradale". Lo annuncia una nota del municipio.

“ Si tratta - spiega il sindaco, Francesco Menna - di una convenzione, a costo zero per la pubblica amministrazione, grazie alla quale Pissta si impegna ad eliminare i residui di incidenti stradali, ripristinando lo stato naturale dei luoghi prima del sinistro. Un servizio a costo zero anche per il cittadino in quanto il corrispettivo per ogni intervento viene per legge applicato alle compagnie assicurative, le quali, in base al contratto di settore, sono tenute a coprire i rischi ed i costi connessi ai danni causati dai veicoli".

"Pissta - si legge in una nota del Comune - oltre ad assicurare interventi in tempo reale, in quanto la struttura è operativa su tutto il territorio nazionale 24 ore su 24, crea una rete di sinergie capillari con Prefetture, forze di polizia, vigili del fuoco, Protezione civile, 118 e tutti gli addetti alla sicurezza di quello che è un bene comune che va tutelato, il territorio. Lo fa anche attraverso il suo centro studi, un organo interno alla società, che tramite l’elaborazione e l’aggiornamento di dati e statistiche su incidentalità e interventi, consente di avere e fornire ai soggetti in partnership un quadro preciso della realtà in cui muoversi. Accanto all’attività svolta giorno per giorno sul campo, c’è poi la sensibilizzazione che Pissta, insieme ai Comuni, promuove con attività di formazione professionale, di sensibilizzazione e di studio in tema di sicurezza e ambiente.

L'assessore alla Polizia Locale, Luigi Marcello, ha espresso soddisfazione per la sinergia appena nata con Pissta sottolineando come l’accordo fornisca un fondamentale supporto operativo per tutte le forze di polizia del territorio, e assicuri un ripristino celere della viabilità compromessa da incidente, scongiurando ulteriori pericoli per la pubblica incolumità.

“Una mobilità più sicura - ha dichiarato il Presidente di Pissta, Iano Santoro - riduce sensibilmente il rischio che ci sia un nuovo sinistro. È questa la ragione che ci porta a mettere in campo qualità e attenzione ai risvolti sociali della nostra azione. Una filosofia che anima anche campagne di sensibilizzazione sul territorio, perché la sicurezza diventi davvero un denominatore comune per l’incolumità delle persone".

“L’intera struttura organizzativa aziendale - ha concluso il responsabile Regionale di Pissta Abruzzo, Alessio Procida - è quotidianamente impegnata al fianco delle istituzioni in azioni mirate alla salvaguardia di importanti beni comuni quali la sicurezza delle strade e la tutela dell’ambiente, affinché la firma della Convenzione sia solo l’inizio di un percorso collaborativo con l’Ente, nell’interesse della collettività”.