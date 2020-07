"Strade sicure", intensificati i controlli con il telelaser a San Salvo

Controlli della Polizia Locale di San Salvo intensificati per il programma “Strade Sicure” predisposto dall’amministrazione comunale.

Su disposizione del sindaco Tiziana Magnacca il responsabile del servizio, Vincenzo Marchioli, ha rafforzato i servizi stradali per l’osservanza del Codice della strada e in particolare per il controllo della velocità con l’utilizzo del telelaser. Dall’inizio di questa settimana gli agenti hanno iniziato a predisporre dei posti di controllo sulle strade cittadine per il rispetto dei limiti di velocità.

"Quella che stiamo facendo – spiega l’assessore alla Polizia locale Fabio Raspa – è un’attività ordinaria potendo contare anche sull’utilizzo del personale assunto in maniera temporanea che ci consente di poter incrementare la turnazione dei servizi dei nostri agenti e di ampliare le attività di prevenzione. Lo dimostrano anche i nuovi sequestri giornalieri di merce venduta in maniera abusiva".

Gli agenti utilizzano con regolarità il servizio Sic-Ania per la verifica in tempo reale delle coperture assicurative. La sicurezza sulle strade comunali è l’impegno costante della polizia locale di San Salvo, da qui l’invito al rispetto dei limiti di velocità per l’altrui e la propria sicurezza per non incorrere in pesanti multe con decurtazione dei punti dalla patente.